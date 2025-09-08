鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 14:00

中國深圳自變量機器人科技有限公司，在最新一輪融資中斬獲 10 億元人民幣，這家 2023 年成立的具身智慧領域新創公司在此輪融資由阿里雲與中國科技產業投資管理有限公司聯合領投，HSG、美團、聯想之星等現有股東也紛紛參與，其中美團戰投超額跟投，聯想之星、君聯資本持續追投，國開金融、紅杉中國、渶策資本跟投

阿里雲首投具身智能！深圳自變量獲近10億人民幣融資 機器人界「特斯拉」誕生？（圖：Shutterstock）

綜合《財聯社》、《雷鋒網》等陸媒報導，這是阿里雲首次涉足具身智慧公司，將為自變量機器人提供多維度支持，資金主要用於全自研通用具身智慧基礎模型的持續訓練，以及硬體產品的研發迭代。

自 2023 年底成立以來，自變量機器人就堅定地確立了以端到端統一大模型實現通用具身智慧的技術路徑。

近期，自變量發表了適配多模態大模型控制的全自研輪式雙臂仿人形機器人「量子 2 號」（Quanta X2）。

作為中國最早實現端到端具身智慧大模型的公司，自變量機器人自主研發「WALL - A」系列 VLA(Vision - Language - Action) 操作大模型，建構了統一的認知與行動架構。在此框架下，模型能在統一表示空間中同時處理感知、推理和行動，直接進行跨模態的因果推理和行動決策，讓機器人有望像人類一樣思考和工作。

目前，「WALL-A」模型在部分全新未訓練的任務類型中已展現出零樣本泛化能力。

此外，自變量機器人也率先實現端到端具身思維鏈推理框架，基於多模態輸入深度推理，並產生多模態輸出，形成模型自主決策、執行、探索和反思的完整循環。這一框架成功突破多步驟長序列任務瓶頸，大幅提升任務完成度，拓展了機器人處理複雜現實場景的能力邊界。

為推動具身智能大模型的研究與應用，自變量機器人開源了面向開發者的具身基礎模型「Wall-OSS」，並公開相關訓練程式碼。