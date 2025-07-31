鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至27.43元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.95元下修至27.43元，其中最高估值28.49元，最低估值25.25元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.49(28.6)
|34.34
|39.1
|50.46
|最低值
|25.25(25.19)
|23.5
|19.08
|29.73
|平均值
|27.32(27.7)
|29.02
|28.09
|36.14
|中位數
|27.43(27.95)
|28.84
|28.94
|32.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.00億
|36.00億
|44.00億
|51.17億
|最低值
|31.27億
|30.70億
|30.70億
|32.77億
|平均值
|32.18億
|34.09億
|35.38億
|38.60億
|中位數
|32.25億
|34.25億
|34.98億
|37.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.54
|10.06
|15.00
|19.81
|24.64
|營業收入
|14.83億
|16.86億
|19.36億
|23.28億
|28.77億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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