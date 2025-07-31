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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至27.43元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.95元下修至27.43元，其中最高估值28.49元，最低估值25.25元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.49(28.6)34.3439.150.46
最低值25.25(25.19)23.519.0829.73
平均值27.32(27.7)29.0228.0936.14
中位數27.43(27.95)28.8428.9432.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.00億36.00億44.00億51.17億
最低值31.27億30.70億30.70億32.77億
平均值32.18億34.09億35.38億38.60億
中位數32.25億34.25億34.98億37.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.5410.0615.0019.8124.64
營業收入14.83億16.86億19.36億23.28億28.77億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUTHR

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