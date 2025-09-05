search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1.9%，報5775.41點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日09:30，費城半導體上漲107.55點（或1.9%），暫報5775.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.16%
  • 近 1 月：+0.77%
  • 近 3 月：+12.61%
  • 近 6 月：+23.09%
  • 今年以來：+13.81%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲15.9%；科磊(KLAC-US)上漲3.48%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.09%；美光科技(MU-US)上漲2.94%；連貫(COHR-US)上漲2.9%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌2.2%；英特爾(INTC-US)下跌0.24%；超微半導體(AMD-US)下跌0.21%；德州儀器(TXN-US)下跌0.08%。

費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5724.781.00%
博通336.095+9.80%
科磊884.845+1.32%
安謀控股公司136.6547+0.87%
美光科技128+3.05%
連貫96.09+0.49%
輝達165.455-3.61%
英特爾24.305-1.24%
超微半導體151.51-6.35%
德州儀器186.95-0.18%

