盤中速報 - 費城半導體大漲1.9%，報5775.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日09:30，費城半導體上漲107.55點（或1.9%），暫報5775.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.16%
- 近 1 月：+0.77%
- 近 3 月：+12.61%
- 近 6 月：+23.09%
- 今年以來：+13.81%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲15.9%；科磊(KLAC-US)上漲3.48%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.09%；美光科技(MU-US)上漲2.94%；連貫(COHR-US)上漲2.9%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌2.2%；英特爾(INTC-US)下跌0.24%；超微半導體(AMD-US)下跌0.21%；德州儀器(TXN-US)下跌0.08%。
