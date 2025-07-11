鉅亨網新聞中心 2025-07-11 13:24

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達美航空 (DAL-US) 10 日重新發布全年獲利指引，預計調整後每股收益將介於 5.25 至 6.25 美元之間，此舉代表著航空業需求正從全球貿易不確定性的衝擊中逐步回升。該公司曾於三個月前因市場波動而撤回全年業績指引，此次重新發布為整體航空業注入了強心針。

達美航空恢復獲利指引 凸顯航空業復甦樂觀。(圖:shutterstock)

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達美航空執行長艾德 · 巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，隨著川普政府減稅方案的獲准以及關稅談判取得進展，美國旅遊需求正在回升。「人們開始清楚地了解事態發展方向，這讓他們能夠開始制定計劃，無論是旅行還是商業投資。」

需求回穩信心回歸

儘管達美航空的新全年指引區間中點（5.75 美元）高於分析師平均預期的 5.35 美元，展現了公司對下半年營運的信心，但這項預測仍低於今年 1 月公司最初預期的每股收益超過 7.35 美元的展望。這也反映出，儘管需求回穩，但仍未完全恢復到疫情前的水平。

三個月前，達美航空成為首家因全球貿易和經濟不確定性而撤回全年業績指引的美國航空公司，隨後多數同行也採取了類似行動。這凸顯了當時市場環境的嚴峻性。

展望第三季度，達美航空預計調整後每股收益為 1.25 至 1.75 美元，與分析師平均預期的 1.33 美元相符；營收預計將持平或成長 4%。這表明公司對短期內的成長持謹慎樂觀態度。

高階業務成關鍵引擎

達美航空第二季度強勁的業績主要得益於高利潤業務板塊的卓越表現。財報顯示，國際豪華艙位機票銷售、忠誠度計畫信用卡消費、美國運通的付款、貨運業務以及達美自有的維護和維修業務（MRO）是主要的成長動力。這些高利潤業務合計貢獻了該季度總銷售額的 59%，成為支撐公司獲利的關鍵。

然而，與高階業務的強勁表現形成鮮明對比的是，美國國內和國際市場的經濟艙旅行需求均已停滯。航空公司被迫削減票價以填充座位，尤其是在非高峰時段，需求下降更為明顯。這也反映出消費者在經濟不確定性下，對於非必要旅行的支出仍趨於保守。

航空業全面復甦還需時間

今年年初，航空業經歷了一系列事故的衝擊，包括 1 月份美國航空集團一架飛機與一架軍用直升機的碰撞事故，以及對經濟和貿易不確定性造成的國內旅行下滑，這些都對行業造成了打擊。

面對經濟艙需求疲軟的挑戰，達美航空表示將與其他航空公司一道，在夏季旺季結束後放緩運力增長，希望藉此提高票價。巴斯蒂安表示：「我們原本為今年的增長制定了計劃。我們已經重置了計劃，現在非常專注於調整下半年的運力和增長。」