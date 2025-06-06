鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.54元，其中最高估值0.7元，最低估值0.36元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.7(0.66)
|0.99
|1.07
|1.35
|最低值
|0.36(0.36)
|0.56
|0.96
|1.35
|平均值
|0.55(0.49)
|0.71
|1.01
|1.35
|中位數
|0.54(0.49)
|0.69
|0.99
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.22億
|10.68億
|12.05億
|13.73億
|最低值
|8.99億
|10.12億
|11.79億
|13.73億
|平均值
|9.12億
|10.40億
|11.94億
|13.73億
|中位數
|9.15億
|10.41億
|12.01億
|13.73億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.15
|-2.68
|-3.99
|營業收入
|4.68億
|6.14億
|7.72億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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