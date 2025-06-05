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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.49元，其中最高估值0.66元，最低估值0.36元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.66(0.66)0.841.131.35
最低值0.36(0.36)0.560.71.35
平均值0.49(0.49)0.680.931.35
中位數0.49(0.47)0.660.941.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.06億10.44億12.01億13.73億
最低值8.99億10.12億11.47億13.73億
平均值9.02億10.26億11.68億13.73億
中位數9.01億10.24億11.63億13.73億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-3.15-2.68-3.99
營業收入4.68億6.14億7.72億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTAN

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