鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 11:30

在中國周三 (3 日) 紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 週年閱兵式盛大舉行期間，多款反無人機裝備以方隊陣形接受檢閱，充分展現反無人機作戰在現代戰場中的關鍵地位。

陸閱兵撼全球！反無人機「鐵三角」亮相 專家：定向能技術領先世界 作戰綜效提升5倍以上（圖：Shutterstock）

中國官媒《環球時報》報導，專家表示，此次閱兵展示的三種反無作戰裝備成體系建設，綜合運用可大幅提升反無人機效率，而定向能反無人機裝備的亮相，彰顯了中國新型反無人機技術走在世界前沿。

‌



周三亮相的反無人機彈砲系統、高能量雷射武器、高功率微波武器，既能軟殺傷又能硬摧毀，構成反制無人機的強大組合。

中國軍事專家張學峰指出，單一反無人機裝備有局限性，上述三種類型反無人機裝備成體系，綜合運用能大幅提升作戰效率。反無人機彈砲系統利用飛彈射程遠、打擊精度高的優勢，結合防空砲密集火力，抗飽和攻擊能力強，適合打擊戰役等級的巡彈、自殺無人機及多旋翼無人機。此系統整合度高，集雷達、光電多種偵測手段，飛彈、高砲多種殺傷手段於一體，搭載於戰車，可快速部署與機動。

此外，高能量雷射反無人機武器能快速精準發現、瞄準、追蹤目標，利用高能量雷射幾秒鐘就能擊落無人機，打擊精準度高，附帶損傷小，擁有無限彈藥優勢，使用成本極低。

高功率微波武器也是定向能武器，透過定向釋放高能量電磁波輻射，破壞無人機內部電子零件，使其失效或燒毀。

高功率微波武器的波束較寬，能達到面打擊，對蜂群無人機等多個目標可實施有效毀傷。