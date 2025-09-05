鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 10:40

在杭州「六小龍」引發廣泛關注之後，深圳也正孕育出一條實力強勁的「龍」，中國半導體設備公司新凱來周四 (4 日) 在第 13 屆半導體設備與核心零件展表示，目前在手訂單已超百億，客戶涵蓋深圳鵬芯微、中芯國際、華虹跟長江存儲等知名晶圓廠。

百億人民幣訂單在手！深圳孕育的半導體巨龍新凱來 成立三年估值近1000億（圖：Shutterstock）

在中國國內多款最新消費性電子產品中的晶片，新凱來的設備都在晶圓廠深度參與研發生產。

新凱來發展動能迅猛，一位產業鏈核心人士透露，明年新凱來的先進製程半導體設備量產速度將進一步加快，訂單量也將大幅增加。新凱來工業 (光刻機除外) 今年營收將達 45 億(人民幣，下同)，明年 75 億，2028 年將攀升至 169 億元，2027 年將正式獲利 20 億元並啟動 IPO。

目前，新凱來工業製造業務 (光刻機除外) 短短三年發展，估值已達 650 億，對此新凱來未表達任何看法。

新凱來的誕生有著特殊的時代背景。2022 年，深圳國資為因應海外晶片限制的安全問題，斥資數百億大力扶持深圳半導體產業，新凱來作為關鍵核心設備環節應運而生，其目標是自體研發合作，生產出 100% 國產化的全產業鏈半導體生產設備。

新凱來的發展也為上游國產半導體產業鏈帶來了新機會。為新凱來的量產做準備，多家國內產業鏈公司積極採取行動，利和興表示，若以新凱來百億訂單量計算，半導體設備毛利率約 50%，新凱來約 50 億用於成本和採購，精密零件約佔半導體設備 30% 價值量，若利和興能獲得其中近一半份額，未來將有 7 - 8 億收入，相當於再造一個公司。

國力股份也表示，新凱來人員多次抵達公司確認良率提升情況，接下來將全面取代海外公司裝置，以因應加速量產。

新凱來前身是華為 2012 實驗室的星光工程部，匯集了國內外半導體設備領域的頂尖專家。2022 年，該工程部數千人團隊獨立，轉向新凱來。

去年，中國半導體設備市場規模達 496 億美元，年增 35%，連 5 年位居全球首位，但前道設備關鍵九類國產化率不足 10%，7 奈米及以下製程國產化率近乎 0，而先進製程設備市場空間廣闊。

新凱來瞄準高端市場空白快速突進。

今年 3 月，新凱來在 SEMICON China 2025 上驚艷亮相，發表 5 款製程設備新品。短短幾年，新凱來就研發出國產化高階製程設備，涵蓋半導體製造前道設備所有環節，業界評估其重要性相當於「華創 + 中微公司 + 中科飛測 + 拓荊科技」總和。

新凱來成長迅速，與中芯國際、華虹集團、長江儲存等重量級晶圓廠深度綁定，實現「研發 - 驗證 - 量產」快速迭代，縮短產品研發週期。

新凱來還在上海設測試晶圓廠，加速國產元件測試，其獨特的企業文化也協助成長，員工拼搏，且注重追問結果的過程與底層原理。