鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯(CPB-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金寶湯(CPB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.47元，其中最高估值3元，最低估值2.34元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3(3)
|2.89
|2.95
|2.8
|最低值
|2.34(2.34)
|2.47
|2.61
|2.8
|平均值
|2.53(2.57)
|2.65
|2.76
|2.8
|中位數
|2.47(2.55)
|2.66
|2.74
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|101.85億
|101.93億
|102.55億
|103.58億
|最低值
|98.95億
|99.35億
|99.55億
|103.58億
|平均值
|99.68億
|100.63億
|101.21億
|103.58億
|中位數
|99.49億
|100.58億
|101.64億
|103.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.29
|2.51
|2.85
|1.89
|2.01
|營業收入
|84.76億
|85.62億
|93.57億
|96.36億
|102.53億
詳細資訊請看美股內頁：
金寶湯(CPB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
