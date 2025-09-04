鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯(CPB-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為32.00元

search icon



Factset 最新調查：金寶湯(CPB-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金寶湯(CPB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.47元，其中最高估值3元，最低估值2.34元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3(3)2.892.952.8
最低值2.34(2.34)2.472.612.8
平均值2.53(2.57)2.652.762.8
中位數2.47(2.55)2.662.742.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值101.85億101.93億102.55億103.58億
最低值98.95億99.35億99.55億103.58億
平均值99.68億100.63億101.21億103.58億
中位數99.49億100.58億101.64億103.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.292.512.851.892.01
營業收入84.76億85.62億93.57億96.36億102.53億

詳細資訊請看美股內頁：
金寶湯(CPB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCPB

