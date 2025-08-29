search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯CPB-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金寶湯(CPB-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值41元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予金寶湯評價：積極樂觀4位、保持中立14位、保守悲觀5位。

金寶湯今(29日)收盤價為31.64元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CPB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
金寶湯31.64-1.40%

延伸閱讀



Empty