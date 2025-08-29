鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯CPB-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金寶湯(CPB-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值41元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予金寶湯評價：積極樂觀4位、保持中立14位、保守悲觀5位。
金寶湯今(29日)收盤價為31.64元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉包裝食品商J.M. Smucker預測全年獲利低於預期
- 關稅不確定性重創美國人最愛食品：零嘴
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.71元，預估目標價為15.23元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為121.50元
下一篇