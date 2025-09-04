鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-04 15:50

蘇州、廣東帶頭！中國數位人民幣試點業務邁入新階段 聚焦深化與豐富場景（圖：Shutterstock）

江蘇省蘇州市作為首批數位人民幣試點城市，自試點以來表現卓越，累計開立個人錢包 3104.63 萬個、對公錢包 104.11 萬個，受理商戶門店數累計達 71.46 萬戶。今年上半年，蘇州市數位人民幣交易金額達 2.15 兆元 (人民幣，下同)，年增 67.07%，繼續位居全國前列。

截至 7 月底，蘇州市流通中數位人民幣餘額 77.3 億元，佔全國數位人民幣總量的 30%，蘇州市上月底數位人民幣累計交易額已突破 9 兆元，佔全國 70%。

產業佈局方面，今年上半年蘇州數位金融產業生態累積集聚 62 家數位金融實驗室等創新工作載體或平台、845 家數位金融生態圈企業，數位人民幣營運管理中心蘇州分中心也計畫在年內揭牌成立。

此外，南京市截至今年 6 累計開立數位人民幣個人錢包 575.6 萬個、對公錢包 31.8 萬個，支持數幣支付的線下商家近 18 萬戶。

廣東省同樣成績突出，截至 6 月累計開立數人民幣個人錢包 4490 萬個，流通（轉帳、消費）3.82 億筆、1576 億元，落地支持數位人民幣支付商戶 620 萬戶，上半年主要業務指標在各試點省市排名靠前，消費筆數位居全國第一。

在規模成長的同時，數位人民幣的創新應用也不斷深化。在跨國支付領域亮點多，眾多金融機構捷報頻傳。交通銀行上海市分行為上海銀行落地貨幣橋跨境匯款服務，成為上海數位人民幣 2.5 層合作機構多邊央行數位貨幣橋應用的首單。

交通銀行深圳分行截至今年 8 月，貨幣橋業務累計交易 49.62 億元。浙江省杭州銀行落地多筆「多邊央行數位貨幣橋」業務，涵蓋多種服務貿易場景。中國工商銀行新疆分行透過多邊央行數位貨幣橋平台，為新疆一家港股上市公司辦理港股派息支付業務，是新疆落地的首筆港幣多邊央行數位貨幣橋業務。深圳市羅湖區推動重點供應鏈企業透過多邊央行數位貨幣橋完成單筆 6800 萬元的跨境貿易貨款結算，蘇州上半年貨幣橋交易累計 38 筆、金額 43824 萬元，較去年全年成長逾 40 倍。

此外，數位人民幣的推廣也為經濟發展注入新動能，如重慶市累計發放數位人民幣消費紅包超過 1 億元，涵蓋 20 餘個領域。