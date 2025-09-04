蘇州、廣東帶頭！中國數位人民幣試點業務邁入新階段 聚焦深化與豐富場景
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
在當今中國經濟領域，數位人民幣正以前所未有的速度滲透至各個層面，從日常消費到跨境貿易，從智能合約到政務金融，這一法定數位貨幣的創新實踐不斷重構支付體系、提升交易效率，為實體經濟注入全新動能。
近期，中國央行多家分公司密集召開今年下半年工作會議，在總結上半年工作成果的同時，將數位人民幣的試點與應用拓展列為下半年的重點方向。在多地政府推出的金融領域實施方案中，數位人民幣的創新與部署同樣成為重點。
分析師指出，目前數位人民幣試點已從前期的基礎設施建設與場景拓展，逐步轉向深度應用與生態建構的新階段。未來，數位人民幣將更聚焦於跨境支付、產業互聯網、政務民生等重點領域，推動智能合約、硬錢包、跨境結算等創新應用不斷湧現，實現從「場景拓寬」到「場景深耕」的戰略轉變。
今年上半年，數位人民幣試點工作在全國範圍內取得顯著成效。根據多個省市公佈數據顯示，數位人民幣在交易規模、錢包開立數量、場景覆蓋等方面均快速成長。
江蘇省蘇州市作為首批數位人民幣試點城市，自試點以來表現卓越，累計開立個人錢包 3104.63 萬個、對公錢包 104.11 萬個，受理商戶門店數累計達 71.46 萬戶。今年上半年，蘇州市數位人民幣交易金額達 2.15 兆元 (人民幣，下同)，年增 67.07%，繼續位居全國前列。
截至 7 月底，蘇州市流通中數位人民幣餘額 77.3 億元，佔全國數位人民幣總量的 30%，蘇州市上月底數位人民幣累計交易額已突破 9 兆元，佔全國 70%。
產業佈局方面，今年上半年蘇州數位金融產業生態累積集聚 62 家數位金融實驗室等創新工作載體或平台、845 家數位金融生態圈企業，數位人民幣營運管理中心蘇州分中心也計畫在年內揭牌成立。
此外，南京市截至今年 6 累計開立數位人民幣個人錢包 575.6 萬個、對公錢包 31.8 萬個，支持數幣支付的線下商家近 18 萬戶。
廣東省同樣成績突出，截至 6 月累計開立數人民幣個人錢包 4490 萬個，流通（轉帳、消費）3.82 億筆、1576 億元，落地支持數位人民幣支付商戶 620 萬戶，上半年主要業務指標在各試點省市排名靠前，消費筆數位居全國第一。
在規模成長的同時，數位人民幣的創新應用也不斷深化。在跨國支付領域亮點多，眾多金融機構捷報頻傳。交通銀行上海市分行為上海銀行落地貨幣橋跨境匯款服務，成為上海數位人民幣 2.5 層合作機構多邊央行數位貨幣橋應用的首單。
交通銀行深圳分行截至今年 8 月，貨幣橋業務累計交易 49.62 億元。浙江省杭州銀行落地多筆「多邊央行數位貨幣橋」業務，涵蓋多種服務貿易場景。中國工商銀行新疆分行透過多邊央行數位貨幣橋平台，為新疆一家港股上市公司辦理港股派息支付業務，是新疆落地的首筆港幣多邊央行數位貨幣橋業務。深圳市羅湖區推動重點供應鏈企業透過多邊央行數位貨幣橋完成單筆 6800 萬元的跨境貿易貨款結算，蘇州上半年貨幣橋交易累計 38 筆、金額 43824 萬元，較去年全年成長逾 40 倍。
儘管數位人民幣仍面臨用戶習慣培育、跨境互聯互通等挑戰，但「深化試點建設」和「豐富應用場景」已成推動數位人民幣試點工作的共識，中國各地政府也積極落實推動數位人民幣應用場景拓展、技術創新以及生態優化等安排。未來，數位人民幣有望在中國經濟中發揮更大的作用。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇