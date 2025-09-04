search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5549.29點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日02:00，費城半導體下跌56.17點（或1%），暫報5549.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.49%
  • 近 1 月：+1.41%
  • 近 3 月：+15.99%
  • 近 6 月：+17.6%
  • 今年以來：+12.56%

焦點個股


費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領跌。安森美半導體(ON-US)下跌4.29%；英特格(ENTG-US)下跌4.19%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.95%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.51%；德州儀器(TXN-US)下跌3.12%。

部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲0.96%；博通(AVGO-US)上漲0.92%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.7%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.21%；連貫(COHR-US)上漲0.09%。

台股首頁我要存股
