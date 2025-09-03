鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.87元，其中最高估值4.03元，最低估值3.63元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.03(3.85)
|4.62
|5.28
|最低值
|3.63(3.63)
|4.25
|4.75
|平均值
|3.83(3.73)
|4.45
|5.08
|中位數
|3.87(3.74)
|4.42
|5.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.20億
|14.63億
|16.03億
|最低值
|12.97億
|13.94億
|14.42億
|平均值
|13.08億
|14.17億
|15.37億
|中位數
|13.08億
|14.19億
|15.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|-0.53
|-0.31
|0.64
|1.09
|營業收入
|7.34億
|7.57億
|8.62億
|10.00億
|12.00億
詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為117.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調升至117元，幅度約4.46%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為10.35元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%
下一篇