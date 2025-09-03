search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.87元，其中最高估值4.03元，最低估值3.63元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.03(3.85)4.625.28
最低值3.63(3.63)4.254.75
平均值3.83(3.73)4.455.08
中位數3.87(3.74)4.425.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值13.20億14.63億16.03億
最低值12.97億13.94億14.42億
平均值13.08億14.17億15.37億
中位數13.08億14.19億15.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.12-0.53-0.310.641.09
營業收入7.34億7.57億8.62億10.00億12.00億

詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHQY

