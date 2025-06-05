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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為117.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.69元，其中最高估值3.85元，最低估值3.52元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.85(3.7)4.555.7
最低值3.52(3.52)4.254.99
平均值3.69(3.62)4.45.32
中位數3.69(3.63)4.415.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值13.20億14.65億16.38億
最低值12.95億13.96億15.11億
平均值13.05億14.26億15.77億
中位數13.05億14.18億15.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.12-0.53-0.310.641.09
營業收入7.34億7.57億8.62億10.00億12.00億

詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHQY

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