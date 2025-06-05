鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為117.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.69元，其中最高估值3.85元，最低估值3.52元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.85(3.7)
|4.55
|5.7
|最低值
|3.52(3.52)
|4.25
|4.99
|平均值
|3.69(3.62)
|4.4
|5.32
|中位數
|3.69(3.63)
|4.41
|5.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.20億
|14.65億
|16.38億
|最低值
|12.95億
|13.96億
|15.11億
|平均值
|13.05億
|14.26億
|15.77億
|中位數
|13.05億
|14.18億
|15.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|-0.53
|-0.31
|0.64
|1.09
|營業收入
|7.34億
|7.57億
|8.62億
|10.00億
|12.00億
詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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