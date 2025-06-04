鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調升至117元，幅度約4.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至117元，調升幅度4.46%。其中最高估值130元，最低估值98元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予HealthEquity公司評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。
HealthEquity公司今(4日)收盤價為103.76元。近5日股價上漲4.46%，標普指數上漲0.82%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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