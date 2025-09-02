search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADRSNY-US的目標價調升至62.95元，幅度約3.02%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)提出目標價估值：中位數由61.11元上修至62.95元，調升幅度3.02%。其中最高估值73.42元，最低估值52.65元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予賽諾菲 ADR評價：積極樂觀20位、保持中立5位、保守悲觀0位。

賽諾菲 ADR今(2日)收盤價為49.48元。近5日股價下跌3.02%，標普指數上漲0.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SNY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
賽諾菲 ADR49.48-0.92%

延伸閱讀



Empty