鉅亨網新聞中心 2025-09-02 15:40

‌



《巴隆周刊》報導，美股有「7 巨頭」，歐股也有巨頭，而且是唯一一檔，即德國的軟體供應商 SAP。由於財報公佈後股價回落，現在這檔股票看起來值得買進。

巴隆選股：這檔德國科技龍頭媲美「7巨頭」正是抄底良機。(圖:shutterstock)

歐洲科技巨擘 SAP 的股價在公布第二季財報後回檔約 10%，引發了市場對其未來成長的擔憂。然而，深入分析顯示，這家老牌企業資源規劃（ERP）軟體公司在雲端轉型與人工智慧（AI）的雙重驅動下，其長期成長前景依然強勁，對投資人而言仍具備獨特的價值。

‌



SAP 是歐洲科技界的獨角獸，是少數能與微軟、Alphabet 等美國頂級科技公司一較長短的歐洲企業。

過去三年，SAP 股價翻了三倍，並在去年貢獻了德國 DAX 指數近一半的漲幅。然而，在第二季財報公布後，儘管獲利超出預期，但投資人對美元走弱對營收的影響以及雲端業務成長未達華爾街預期的擔憂，導致股價回落。

對於那些錯過前波漲勢的投資人而言，這次的回調可能是一個值得關注的機會。 SAP 的業務模式與美國科技公司有所不同，其營收的 86% 來自於穩定的經常性收入，且客戶留存率高達 96%，顯示其客戶基礎極為穩固。這為其未來的收入提供了高度的確定性。

●核心業務與市場優勢

SAP 的核心業務是企業資源規劃（ERP），專注於企業後台營運，如人力資源、財務與庫存管理等。根據 Gartner 的數據，SAP 在全球 ERP 市場佔據 17% 的領先地位，超過 Workday 的 13% 和甲骨文的 10%。全球可服務市場規模高達 6,700 億美元，並預計未來每年將以 12% 的速度持續成長。

SAP 的成功得益於其積極的策略轉型。在執行長克里斯蒂安 · 克萊因（Christian Klein）的領導下，公司從傳統的本地資料庫模式，全面轉向高利潤、高穩定性的雲端服務。

這一轉變不僅為公司帶來了更穩定的經常性收入，也讓其能夠擴大服務範圍，從傳統的大型企業客戶（如沃爾瑪、蘋果和 BMW）延伸至中小企業。

●AI 驅動中小企業市場

AI 技術的快速發展，也成為 SAP 開拓中小企業市場的關鍵動力。過去，中小企業往往因系統複雜、安裝成本高昂而對 ERP 系統望而卻步。但透過雲端服務與 AI 的整合，SAP 得以提供更具彈性、成本更低的解決方案。去年，SAP 的客戶中有 80% 為中小企業，這證明了其策略的成功。

雖然美元貶值對 SAP 第二季的銷售表現產生了一定的負面影響，但從地理分佈來看，SAP 的營收來源相當均衡，約 45% 來自歐洲、40% 來自美洲，其餘來自亞太地區，這為其在單一地區經濟走弱時提供了穩定的保護。

更重要的是，公司雲端業務的訂單積壓量在第二季仍年增 28%，顯示其未來的成長動能強勁。分析師預計，到 2028 年，SAP 的每股收益將從 4.72 美元大幅成長至超過 12 美元。

●估值偏高 但獲利成長速度領先同業

儘管 SAP 的股價表現強勁，但其估值風險也受到市場關注。以過去 12 個月的收益計算，SAP 的本益比約為 46 倍，高於甲骨文的 38 倍、微軟的 37 倍。不過，若採用自由現金流來衡量，SAP 的估值水平則與業界平均大致相當。

德意志銀行策略師約翰內斯 · 沙勒（Johannes Schaller）指出，儘管估值相對較高，但 SAP 的營收、獲利和現金流成長速度均領先同業，這意味著投資人能以相同的價格，獲得更高的成長回報。