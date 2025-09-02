貴州茅台奪回A股股王 控股股東開始執行30億增持計畫
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國貴州茅台 (600519-CN) 股價周一（1 日）超過寒武紀，重新成為 A 股市場第一高價股。貴州茅台股價周一收盤為人民幣（下同）1,476.1 元，寒武紀 (688256-CN) 為 1,448.39 元。
據《界面新聞》報導，8 月 27 日，寒武紀股價盤中一度超過貴州茅台，短暫登頂。8 月 28 日，寒武紀股價暴漲 15.73%，收盤價為 1,587.91 元 / 股，超過貴州茅台的 1,446.1 元 / 股，收盤價首次位居 A 股第一。
8 月 28 日晚，寒武紀發布股票交易風險提示公告。9 月 1 日，據《科創板日報》報導，阿里巴巴旗下阿里雲採購寒武紀 15 萬片 GPU 的消息不實，寒武紀股價短線跳水。
8 月 29 日晚，貴州茅台連續發布兩則公告，披露公司頂額完成回購計畫詳情以及控股股東增持計畫。
貴州茅台稱，控股股東中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司（以下簡稱「茅台集團」）計劃自本次增持公告發布之日起 6 個月內，也就是在 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日期間，通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司股票，擬增持金額不低於 30 億元（含），不高於 33 億元（含），本次增持不設價格區間。
9 月 1 日晚，貴州茅台再發公告，當日茅台集團通過集中競價交易方式，增持 6.78 萬股股票，佔總股本 0.0054%，增持金額約 1 億元。這意味著控股股東已經開始執行增持計畫。
最新財報顯示，2025 年上半年，貴州茅台的營業收入為 893.89 億元，成長 9.10%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 454.03 億元，增加 8.89%。
