貴州茅台奪回A股股王 控股股東開始執行30億增持計畫

貴州茅台稱，控股股東中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司（以下簡稱「茅台集團」）計劃自本次增持公告發布之日起 6 個月內，也就是在 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日期間，通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司股票，擬增持金額不低於 30 億元（含），不高於 33 億元（含），本次增持不設價格區間。