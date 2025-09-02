鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 12:30

中國四大 A 級車展—「成都國際車展」上周五 (8 月 29 日) 在中國西部國際博覽城盛大開幕，展會以「領潮而立，向新而行」為主題，近 120 個參展品牌匯聚於此，讓汽車保有量穩居全國第一的成都再次成為全球汽車行業的焦點。

成都國際車展盛大開幕！全球車廠搶灘中國西部 合資品牌加速「本土化」自主品牌崛起（圖：Shutterstock）

展會現場，逾 1600 輛整車驚艷亮相，涵蓋硬派新能源、豪華性能車、智慧轎跑、家用 SUV 等全品類車型。開幕首日，61 場新車發表會密集舉行，70 款首發車型揭幕，展館內人潮湧動，媒體關注度不斷攀升。除展示新車、新科技外，展會更是觀察中國汽車產業技術迭代、市場變遷與消費趨勢的鮮活窗口。

‌



新能源汽車品牌在本屆車展上展現強勁的創新動能，昔日高階配置如今已成為智慧電動車的基礎，而智慧駕駛、智慧座艙等核心領域，新勢力持續突破，引領業界邁向更智慧、便利的出行階段。

華為旗下鴻蒙智行「尚界、智界、享界、問界、尊界」五大品牌矩陣齊聚，智界新 R7 等車型集中亮相，涵蓋全價位區間。

小米汽車也攜帶 SU7 等三款明星車型高調登場，SU7 Ultra 紐北限量版首次展出。樂道、firefly 螢火蟲、smart 等品牌也各有亮點，Smart 發表 EHD 超級電混技術及多款新車型。小鵬 P7、蔚來第三代 ES8、理想 i8 等也憑藉著尖端技術和獨特定位吸引關注。

本屆車展上，中國國產陣營崛起，重塑豪華標竿。比亞迪將補能能力提升到新高度，「兆瓦閃充」技術解決續航與充電痛點，「天神之眼」輔助駕駛系統融合安全與智慧。長安汽車整合資源，多元佈局。奇瑞集團攜旗下多品牌參展，涵蓋多類細分市場。長城旗下品牌佔據核心展區，多款新車亮相。嵐圖、極氪、智己、MG 等品牌也展現出強大的技術實力與創新能力。紅旗、吉利等眾多自主品牌也亮出全面上攻的產品矩陣，改寫豪華車市場標準。

合資與傳統豪華品牌加速本土化佈局。賓士「油電雙行」，響應中國市場需求，BMW 亦展現強大產品實力，多款車型上市。一汽奧迪、上汽奧迪、沃爾沃等品牌也透過本土化策略，深耕中國市場。

成都市政府多部門協同，讓車展成為「惠民節慶」。推出購車補貼、「以舊換新」等政策，進行「金喜駕到・購車即抽黃金車牌」活動，設立一站式服務專區。展會也策劃了豐富多元的互動活動，如越野體驗、試乘試駕、文化嘉年華等，也結合七夕推出主題活動，首次推出寵物公益版塊。同時，建構「購車 - 商圈 - 文旅」協同發展的消費生態。