鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.62%，報5758.14點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間29日09:30，費城半導體下跌94.91點（或1.62%），暫報5758.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.46%
  • 近 1 月：+2.02%
  • 近 3 月：+21.07%
  • 近 6 月：+22.79%
  • 今年以來：+17.53%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌16.61%；科林研發(LRCX-US)下跌2.32%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌1.57%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.47%；應用材料(AMAT-US)下跌1.45%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.27%；超微半導體(AMD-US)上漲0.87%；泰瑞達(TER-US)上漲0.67%；美光科技(MU-US)上漲0.23%；科沃(QRVO-US)上漲0.12%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5687.91-2.82%
邁威爾科技64.06-17.1%
科林研發99.99-3.94%
凌雲邏輯115.08-0.24%
安謀控股公司138.895-2.56%
應用材料160.985-2.59%
萊迪思半導體66.2-0.68%
超微半導體163.29-3.14%
泰瑞達119.21+1.12%
美光科技119.73-1.86%
科沃90.92-0.62%

