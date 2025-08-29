盤中速報 - 費城半導體大跌1.62%，報5758.14點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日09:30，費城半導體下跌94.91點（或1.62%），暫報5758.14點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.46%
- 近 1 月：+2.02%
- 近 3 月：+21.07%
- 近 6 月：+22.79%
- 今年以來：+17.53%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌16.61%；科林研發(LRCX-US)下跌2.32%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌1.57%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.47%；應用材料(AMAT-US)下跌1.45%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.27%；超微半導體(AMD-US)上漲0.87%；泰瑞達(TER-US)上漲0.67%；美光科技(MU-US)上漲0.23%；科沃(QRVO-US)上漲0.12%。
