鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為367.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.63元上修至9.88元，其中最高估值9.97元，最低估值9.56元，預估目標價為367.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.97(9.79)
|11.64
|14.03
|最低值
|9.56(9.56)
|10.71
|12.01
|平均值
|9.82(9.66)
|11.21
|12.99
|中位數
|9.88(9.63)
|11.21
|13.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|70.67億
|79.72億
|88.59億
|最低值
|69.48億
|76.33億
|82.94億
|平均值
|70.26億
|78.01億
|85.79億
|中位數
|70.50億
|77.90億
|85.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|2.24
|3.78
|4.19
|5.12
|營業收入
|37.91億
|43.98億
|49.45億
|54.40億
|61.12億
詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
