鉅亨速報

Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為367.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.63元上修至9.88元，其中最高估值9.97元，最低估值9.56元，預估目標價為367.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.97(9.79)11.6414.03
最低值9.56(9.56)10.7112.01
平均值9.82(9.66)11.2112.99
中位數9.88(9.63)11.2113.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值70.67億79.72億88.59億
最低值69.48億76.33億82.94億
平均值70.26億78.01億85.79億
中位數70.50億77.90億85.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.442.243.784.195.12
營業收入37.91億43.98億49.45億54.40億61.12億

詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

