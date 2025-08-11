鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至43元，幅度約4.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由41元上修至43元，調升幅度4.88%。其中最高估值50元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Millicom International Cellular S.A.今(11日)收盤價為42.05元。近5日股價上漲4.88%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
