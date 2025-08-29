鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為79.96元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.1元，其中最高估值6.17元，最低估值5.17元，預估目標價為79.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.17(6.1)
|6.78
|7.42
|7.53
|最低值
|5.17(5.17)
|5.75
|6.28
|7.53
|平均值
|6.02(5.92)
|6.43
|6.99
|7.53
|中位數
|6.1(5.96)
|6.44
|7.16
|7.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.52億
|219.06億
|229.98億
|212.31億
|最低值
|196.62億
|198.46億
|202.60億
|212.31億
|平均值
|206.12億
|212.10億
|220.75億
|212.31億
|中位數
|206.35億
|212.92億
|224.89億
|212.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|5.55
|5.20
|3.83
|5.36
|營業收入
|185.12億
|182.60億
|241.32億
|408.71億
|467.45億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為77.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為28.39元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估上修至0.23元，預估目標價為20.50元
上一篇
下一篇