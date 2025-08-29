鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為79.96元

search icon



Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為79.96元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.1元，其中最高估值6.17元，最低估值5.17元，預估目標價為79.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.17(6.1)6.787.427.53
最低值5.17(5.17)5.756.287.53
平均值6.02(5.92)6.436.997.53
中位數6.1(5.96)6.447.167.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.52億219.06億229.98億212.31億
最低值196.62億198.46億202.60億212.31億
平均值206.12億212.10億220.75億212.31億
中位數206.35億212.92億224.89億212.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.065.555.203.835.36
營業收入185.12億182.60億241.32億408.71億467.45億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

