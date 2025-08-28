鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司PSTG-US的目標價調升至73.5元，幅度約5%

search icon



Factset 最新調查：PureStorage公司PSTG-US的目標價調升至73.5元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至73.5元，調升幅度5%。其中最高估值93元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予PureStorage公司評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀1位。

PureStorage公司今(28日)收盤價為60.86元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股PSTG市場預估目標價

PureStorage公司60.86+3.93%

