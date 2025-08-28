鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司PSTG-US的目標價調升至73.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至73.5元，調升幅度5%。其中最高估值93元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予PureStorage公司評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀1位。
PureStorage公司今(28日)收盤價為60.86元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為31.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為73.50元
下一篇