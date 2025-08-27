search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為317.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.69元，其中最高估值4.61元，最低估值3.02元，預估目標價為317.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.61(4.36)5.747.015.75
最低值3.02(3)3.564.835.75
平均值3.53(3.17)4.185.375.75
中位數3.69(3.1)4.165.175.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.13億29.37億35.24億37.94億
最低值22.70億26.01億30.55億37.94億
平均值23.32億27.18億32.09億37.94億
中位數23.50億27.18億31.84億37.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.53-4.75-5.03-2.48-1.73
營業收入5.90億8.74億12.84億16.83億20.06億

詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

