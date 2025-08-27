鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為317.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.69元，其中最高估值4.61元，最低估值3.02元，預估目標價為317.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.61(4.36)
|5.74
|7.01
|5.75
|最低值
|3.02(3)
|3.56
|4.83
|5.75
|平均值
|3.53(3.17)
|4.18
|5.37
|5.75
|中位數
|3.69(3.1)
|4.16
|5.17
|5.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.13億
|29.37億
|35.24億
|37.94億
|最低值
|22.70億
|26.01億
|30.55億
|37.94億
|平均值
|23.32億
|27.18億
|32.09億
|37.94億
|中位數
|23.50億
|27.18億
|31.84億
|37.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.53
|-4.75
|-5.03
|-2.48
|-1.73
|營業收入
|5.90億
|8.74億
|12.84億
|16.83億
|20.06億
詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
