鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估下修至-0.52元，預估目標價為81.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.51元下修至-0.52元，其中最高估值-0.37元，最低估值-1.21元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.37(-0.37)
|-0.36
|-0.39
|-0.08
|最低值
|-1.21(-1.21)
|-1.48
|-1.73
|-0.8
|平均值
|-0.53(-0.53)
|-0.61
|-0.7
|-0.52
|中位數
|-0.52(-0.51)
|-0.57
|-0.59
|-0.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|500萬
|1,300萬
|8,800萬
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|903萬
|平均值
|0.00
|62萬
|379萬
|3,351萬
|中位數
|0.00
|0.00
|200萬
|1,851萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.02
|0.06
|0.20
|-0.74
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
