中國電商大舉攻占英國倉儲 京東、菜鳥搶租掀物流革命

以 Temu、TikTok Shop 和 Shein 為代表的中國電商巨頭，正以前所未有的速度擴張，不僅改變了英國的線上零售版圖，也成為推動當地倉儲與物流市場增長的核心引擎。

JLL 數據揭示了此一趨勢：2024 年，中國電商在英國線上零售倉儲租客中的佔比僅為三分之一，但到了 2025 年上半年，比例已飆升至 50% 以上，上半年租賃的倉庫面積甚至超過了去年全年總和。這使得電商租客在今年上半年佔據了英國倉庫租賃總需求的 22%，顯示出強勁的市場活力。

價格低、上新快 倉儲需求暴增

中國電商平台的崛起並非偶然。它們憑藉著極具競爭力的低價策略、快速的產品更新週期，以及對社交媒體的嫻熟運用，迅速抓住了英國消費者的心。這股消費熱潮直接催生了龐大的倉儲需求，因為大量的低價電子產品和服裝需要及時儲存和分發，才能滿足消費者對「快速配送」的期待。

為了提供媲美亞馬遜的配送速度，這些中國企業不再僅僅依賴第三方物流，而是開始大規模投資本地倉儲網絡，以建立穩固的供應鏈系統。

在眾多中國電商中，京東和菜鳥的動作最為引人注目。京東宣布，計劃在 2025 年底前將其海外倉儲能力翻倍，並將重點放在歐洲和美國市場。

僅在英國，京東在短短幾個月內就租下了近 90 萬平方英尺的倉庫，其中包括位於 Milton Keynes 的一座 50 萬平方英尺大型倉庫。此外，京東還在積極洽談倫敦 M25 高速公路沿線的「最後一公里」倉庫，旨在深入滿足倫敦及周邊地區的配送需求。

與此同時，阿里旗下的菜鳥也不甘示弱。2024 年，菜鳥依託其在歐洲自建的本地化物流網絡，上線了次日達服務，直接與亞馬遜展開正面競爭。這背後的支撐是其在比利時列日機場設立的歐洲最大智慧物流中心（eHub），該中心具備高度數位化與自動化能力，是菜鳥泛歐一體化物流網絡的關鍵節點。

值得一提的是，這些中國企業以「雷厲風行」的行事風格著稱。Cushman & Wakefield 的 Richard Evans 指出，相較於市場上普遍耗時數月的交易，中國企業往往能在四周內完成一筆租賃，這種高效的決策流程也讓他們更容易獲得靈活的租賃條件。

貿易壁壘 加速擴張腳步

除了強勁的消費需求，潛在的貿易壁壘也加速了中國電商在英國本地建立倉儲的腳步。為了應對美國加徵關稅以及英國可能取消低價值進口商品免稅額度的潛在政策變化，中國企業選擇提前在本地存貨，以規避關稅和物流風險。此舉不僅確保了供應鏈的穩定性，也可能將更多中國商品引導至英國市場。

隨著亞馬遜的重返市場和房東們為吸引租客而提供的優惠條件，英國物流市場為中國企業提供了前所未有的擴張機會。Savills 的 Hugh Walton 認為，亞馬遜的回歸是市場需求回升的「風向標」。