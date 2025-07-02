鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-02 12:00

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字節跳動旗下 TikTok Shop 周一 (6 月 30 日) 正式宣布登陸日本市場，標誌著這款全球短影音平台在電商領域的擴張邁出關鍵一步。

再下一城！日本電商市場迎巨變 TikTok Shop攜3300萬用戶強勢進軍（圖：Shutterstock）

這次日本的上線讓當地用戶可直接透過 TikTok 應用程式內的直播和視訊內容完成購物全流程，實現「發現到購買」的無縫銜接。

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TikTok Shop 允許品牌方、賣家及內容創作者透過「推薦」動態展示可購物內容，將社交娛樂與電子商務深度融合。

目前已有包括 WEGO 株式會社、Anker Japan、日清食品及聯合利華日本在內的多家知名企業進駐 TikTok Shop 日本站，TikTok Shop 後續也將推出廣告服務和店鋪頁面功能，進一步完善電商生態。

值得注意的是，TikTok Shop 上月中旬才傳出日本跨境店開放定邀進駐的消息，一個多月後便正式落地，展現出 TikTok 在電商領域的推進速度。

日本市場對 TikTok Shop 有重要戰略價值。數據顯示，TikTok 在日本擁有超過 3300 萬月活躍用戶，其中青少年、20 多歲及 30 多歲族群的使用率分別達到 70%、52% 及 30%。作為全球第四大電商市場，日本去年電商規模已達 2580 億美元，2033 年料將成長至 6928 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 11.02%。

更重要的是，日本市場在地理、文化和消費習慣等方面與中國市場具有較高相似度，為中國賣家提供天然優勢。

TikTok Shop 的全球擴張步伐正在加速。繼今年 3 月底登陸德國、法國和義大利後，TikTok Shop 已成功進入歐洲多個核心國家，並打算在波蘭開闢新市場。同時，巴西和墨西哥等拉美重點市場也已佈置好。

數據顯示，TikTok 行動裝置海外每月活躍用戶數量上月首度突破 10 億大關，為其電商業務提供了堅實的用戶基礎。

值得注意的是，TikTok 加速全球化佈局背後蘊含分散市場風險的考量。在美國市場面臨「不賣就禁」法案壓力的情況下，TikTok 透過拓展多國市場來降低單一市場依賴。

雖然美國禁令期限已延長至 2025 年 9 月 17 日，但政策不確定性仍然存在。今年 1 月，TikTo 在美國便曾因上述法案一度停止營運。

對跨境電商賣家而言，TikTok Shop 日本站的上線及全球擴張帶來了新的機會。憑藉龐大的用戶基礎和社群電商模式，TikTok 正在改寫傳統電商規則。