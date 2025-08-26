鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-26 08:25

據《法新社》報導，美國駐法國大使查爾斯 · 庫什納（Charles Kushner）致信法國總統馬克宏，稱法國打擊反猶不力。法國外交部周日（24 日）晚發表聲明，抗議庫什納的言論不當，「不可接受」，並於周一召見庫什納。

美法外交起爭端，法方嚴厲駁斥川普親家公。（圖：Shutterstock）

美國駐法國大使庫什納是美籍猶太裔，還是美國總統川普的親家公，川普的大女兒伊萬卡與庫什納的兒子結婚。

‌



庫什納表示：「8 月 25 日，正值解放巴黎 81 周年，這一天象徵法國人民在盟軍支持下擺脫納粹佔領、結束猶太人遭受驅逐和迫害的歷史。值此之際，我謹致函表達對當前法國反猶太主義抬頭的嚴重關切，並對貴國政府在應對這一問題上行動不足表示憂慮。」

關於法國反猶主義現象，庫什納認為：「反猶主義長期扎根法國，自 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯突襲以色列以來，法國反猶主義更是爆發式增長。」

關於法國即將承認巴勒斯坦國一事，庫什納認為此舉「助長暴力，危及法國猶太人的生活」，「在當今世界，反猶太復國主義就是反猶太主義」。

面對美方攻擊，法國外交部周日晚抗議庫什納指責法國打擊反猶不力的不當言論，並於周一召見庫什納。

法國外交部發表聲明表示：「自 2023 年 10 月 7 日以來，我國承認法國反猶案件有所增多，並對此深感遺憾，法國政府全力應對，我國不會容忍此類案件」。法國外交部認為，庫什納的言論「不可接受」。