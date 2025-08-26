昔日房地產龍頭企業 中國恆大落寞下市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-26 05:00

中國恆大上市地位周一（25 日）上午 9 時起正式被取消，在港交所披露易上搜索，中國恆大已正式被列入「已除牌證券」，中國恆大約 16 年的上市之路畫上句點。

昔日房地產龍頭企業，中國恆大上市地位正式被取消。（圖：香港01）

據《第一財經》報導，恆大被下市的原因是停牌超過 18 個月。8 月 20 日，港交所發布公告，稱中國恆大的股份自 2024 年 1 月 29 日起已暫停買賣。「根據《上市規則》第 6.01A（1）條，若該公司未能於 2025 年 7 月 28 日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。」

2009 年 11 月 5 日，恆大在香港上市，並以超 700 億港元的市值一舉成為當時在港上市最大中國民營建商。此後，恆大一路高歌猛進，銷售規模問鼎行業，創始人許家印亦收獲首富之名。

恆大攀上巔峰之後不久，泡沫旋即被戳破。2021 年恆大的流動性危機曝光，當年 12 月即全面展開境外債務重整。

2023 年 7 月 17 日，中國恆大揭露 2021 和 2022 兩個財務年度的經營數據，合計超過人民幣 8,000 億元的天文數字虧損額度，刷新了中國企業最高虧損紀錄。

值得一提的是，摘牌下市並不意味著所有工作結束，相關清算工作仍在推進。恆大清算人發布的報告顯示，截至 2025 年 7 月 31 日，清算人已收到 187 份債權證明，據此提出的債權總額約 3,500 億港元（450 億美元）。

清算人強調，這並非最終債權總額。一則因為目前債權申報尚未截止，其次已收到的債權還需經過正式裁決。

與此同時，清算人還在加緊資產變現。清算人報告顯示，目前已進行的部分資產變現總計約 20 億港元（2.55 億美元）。其中，約 8,170 萬港元（1,100 萬美元）來自中國恆大直接持有資產，其餘約 19 億港元（2.44 億美元）來自附屬公司持有資產。

「任何具有一定規模的公司或集團的清算都是一個漫長的過程。考慮到本集團業務的規模和複雜性，這一點在本公司案例中被進一步放大。」清算人在報告中說。