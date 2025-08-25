鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.59元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.63(0.63)
|0.97
|1.3
|1.61
|最低值
|0.49(0.49)
|0.63
|0.77
|1.61
|平均值
|0.57(0.57)
|0.8
|1.04
|1.61
|中位數
|0.59(0.57)
|0.8
|0.98
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.34億
|205.79億
|263.99億
|238.28億
|最低值
|101.39億
|128.26億
|148.97億
|194.16億
|平均值
|123.92億
|157.57億
|187.89億
|216.22億
|中位數
|112.54億
|148.07億
|186.66億
|216.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.78
|-0.04
|-0.08
|0.22
|0.41
|營業收入
|6.48億
|13.85億
|37.34億
|70.11億
|103.30億
詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
