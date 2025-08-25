鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為16.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.59元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.63(0.63)0.971.31.61
最低值0.49(0.49)0.630.771.61
平均值0.57(0.57)0.81.041.61
中位數0.59(0.57)0.80.981.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值153.34億205.79億263.99億238.28億
最低值101.39億128.26億148.97億194.16億
平均值123.92億157.57億187.89億216.22億
中位數112.54億148.07億186.66億216.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.78-0.04-0.080.220.41
營業收入6.48億13.85億37.34億70.11億103.30億

詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

