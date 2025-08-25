〈陸股盤後〉 央行展開6,000億MLF操作 滬指接近3,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-08-25 16:30

‌



中國股市三大指數周一（25 日）收盤大漲，滬指接近 3,900 點，中國人民銀行（央行）展開人民幣（下同）6,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，期限 1 年期，這也是央行連續第 6 個月加量續作，同時本月央行 MLF 淨投放達到 3,000 億，淨投放規模顯著擴大。

央行展開6,000億MLF操作，滬指接近3,900點。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 1.51% 報 3,883.56 點，深證成指大漲 2.26% 報 12,441.07 點，創業板指勁漲 3% 報 2,762.99 點，滬深北三市成交額合計 3.1777 兆元。

‌



央行周一以固定數量、利率招標、多重價位中標方式展開 6,000 億元 MLF 操作，期限 1 年期。考慮到截至 8 月 22 日，央行還展開 3,000 億買斷式逆回購淨投放，這意味著 8 月中期流動性淨投放總額達 6,000 億，相當於上月的 2 倍，為 2025 年 2 月以來最大規模淨投放。

央行在 5 月降準釋放長期流動性 1 兆元之後，近三個月中期流動性持續處於淨投放狀態，且 8 月淨投放規模顯著擴大。

據《財聯社》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，現階段處於政府債券持續發行高峰期，同時監管層也在引導金融機構加大貨幣信貸投放力度。

此前，受 6 月信貸需求被提前透支，7 月信貸數據較弱。王青指出，8 月新增信貸將恢復正值。央行持續注入中期流動性，體現了貨幣政策與財政政策之間的協調配合，有助於推動寬信用進程，滿足企業和居民的融資需求。

「同時，受反內捲牽動市場預期，以及股市走高等因素影響，近期中長端市場利率普遍上行，銀行體系流動性有所收緊，央行通過 MLF 等政策工具加大資金投放，有助於穩定市場預期，保持市場流動性充裕。」王青表示。

天風固收認為，本周資金面大幅上行、持續收斂的機率偏低，但波動可能較往年同期更明顯，除了月末或出現季節性趨緊之外，仍需關注非季節性因素的影響，一是股債聯動效應對資金的分流和情緒壓制，潛在贖回壓力將對資金面形成擾動，二是公開市場大量到期以及大行融出意願的修復韌性。