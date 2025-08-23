俄羅斯外長：目前沒有普丁、澤倫斯基會面計畫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-23 13:57

‌



據美國《NBC News》周五（22 日）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，目前沒有安排俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基會晤的計畫，這讓人不得不懷疑美國總統川普通過峰會結束烏克蘭戰爭的設想是否能夠落實。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

拉夫羅夫是在接受《NBC News》新聞節目《會見新聞界》時做出這一表態。他說：「普丁總統願意在峰會議程『準備就緒』時與澤倫斯基會面，但目前相關議程還沒準備好。」

‌



在先後與普丁在阿拉斯加舉行會談，並在白宮接見澤倫斯基和一眾歐洲領袖後，目前川普正積極推動籌備烏克蘭戰爭相關峰會，但俄羅斯似乎不急著推動議程。

拉夫羅夫在受訪中稱，如果普丁和澤倫斯基要見面，必須要準備好「實質性議程」。他暗示目前是烏克蘭在阻礙和談進程。

拉夫羅夫表示，俄羅斯其實已經接受了部分川普在阿拉斯加領袖峰會上提出的主張，但這些主張反倒被澤倫斯基全盤拒絕了——包括禁止烏克蘭加入北約（NATO）、必須討論領土問題等。

拉夫羅夫表示：「他（澤倫斯基）甚至拒絕取消限制俄語使用的立法——我方怎麼能跟這麼一個裝模作樣的領導人會面？」