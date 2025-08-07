鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業DY-US的目標價調升至288元，幅度約8.68%

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)提出目標價估值：中位數由265元上修至288元，調升幅度8.68%。其中最高估值300元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Dycom工業評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Dycom工業今(7日)收盤價為274.05元。近5日股價上漲8.68%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Dycom工業273.895+1.11%

