盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.34%，報441.14美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間22日22:36股價上漲22.38美元，報441.14美元，漲幅5.34%，成交量2,252,303（股），盤中最高價441.18美元、最低價412.33美元。
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.36%
- 近 1 月：+14.36%
- 近 3 月：+16.86%
- 近 6 月：+0.83%
- 今年以來：+29.31%
