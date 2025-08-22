search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.34%，報441.14美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間22日22:36股價上漲22.38美元，報441.14美元，漲幅5.34%，成交量2,252,303（股），盤中最高價441.18美元、最低價412.33美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.36%
  • 近 1 月：+14.36%
  • 近 3 月：+16.86%
  • 近 6 月：+0.83%
  • 今年以來：+29.31%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006474.621.64%
道瓊指數45677.111.99%
NASDAQ21496.28+1.88%
費城半導體5796.673.45%
Applovin Corp - Class A442.68+5.71%

延伸閱讀



Empty