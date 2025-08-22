盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.05%，報157.31美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間22日22:11股價上漲7.56美元，報157.31美元，漲幅5.05%，成交量147,756（股），盤中最高價157.51美元、最低價149.99美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.9%
- 近 1 月：-8.27%
- 近 3 月：-8.79%
- 近 6 月：-16.99%
- 今年以來：-15.11%
