盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.05%，報157.31美元

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間22日22:11股價上漲7.56美元，報157.31美元，漲幅5.05%，成交量147,756（股），盤中最高價157.51美元、最低價149.99美元。

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.9%
  • 近 1 月：-8.27%
  • 近 3 月：-8.79%
  • 近 6 月：-16.99%
  • 今年以來：-15.11%

S&P 5006472.541.61%
道瓊指數45663.371.96%
NASDAQ21518.08+1.98%
費城半導體5804.873.60%
Old Dominion Freight Line公司158.965+6.15%

