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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至160元，調升幅度3.23%。其中最高估值300元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(23日)收盤價為129.09元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTAI市場預估目標價

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FTAI Aviation Ltd - Class A129.09-0.76%

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