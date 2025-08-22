鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為359.47元
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.09元，其中最高估值7.61元，最低估值-0.38元，預估目標價為359.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.61(7.61)
|11.59
|17.26
|18.19
|最低值
|-0.38(-0.38)
|0.65
|1.19
|7.33
|平均值
|2.36(2.32)
|5.99
|9.39
|11.87
|中位數
|2.09(2)
|6.08
|9.13
|11.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.09億
|70.03億
|87.76億
|101.24億
|最低值
|49.10億
|42.83億
|48.34億
|64.89億
|平均值
|52.28億
|62.78億
|72.65億
|81.26億
|中位數
|52.41億
|63.95億
|72.56億
|84.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|-6.13
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
