search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為333.23元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.83元，其中最高估值6.64元，最低估值-0.26元，預估目標價為333.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.64(6.64)10.9822.1318.02
最低值-0.26(-0.26)0.370.517.67
平均值1.55(1.55)5.589.712.04
中位數0.83(0.78)5.379.6711.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.87億70.03億87.61億100.88億
最低值49.04億54.52億58.60億64.89億
平均值51.18億62.09億72.07億80.20億
中位數51.19億62.77億71.53億81.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45-6.12
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億38.10億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

相關行情

台股首頁我要存股
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR279.16+3.51%

延伸閱讀



Empty