鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為22.40元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.46元，其中最高估值2.83元，最低估值1.94元，預估目標價為22.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|2.62
|3.2
|2.83
|最低值
|1.94(1.94)
|1.61
|1.81
|2.83
|平均值
|2.44(2.45)
|2.15
|2.35
|2.83
|中位數
|2.46(2.51)
|2.15
|2.42
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|201.59億
|200.12億
|205.45億
|210.79億
|最低值
|185.38億
|188.57億
|190.84億
|210.79億
|平均值
|196.56億
|195.14億
|198.97億
|210.79億
|中位數
|197.69億
|195.73億
|200.62億
|210.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|2.51
|2.02
|1.52
|0.70
|營業收入
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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