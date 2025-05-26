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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為22.40元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.46元，其中最高估值2.83元，最低估值1.94元，預估目標價為22.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)2.623.22.83
最低值1.94(1.94)1.611.812.83
平均值2.44(2.45)2.152.352.83
中位數2.46(2.51)2.152.422.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值201.59億200.12億205.45億210.79億
最低值185.38億188.57億190.84億210.79億
平均值196.56億195.14億198.97億210.79億
中位數197.69億195.73億200.62億210.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.142.512.021.520.70
營業收入202.70億217.42億198.51億183.16億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKT

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