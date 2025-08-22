600億押注美國製造 分析師：德儀反而是關稅受益者

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-22 21:01

UBS分析師認為，德儀反而是「關稅受益者」。(圖:Reuters/TPG)

當時，美國總統川普宣布對未在美國生產晶片的公司課徵 100% 關稅，蘋果執行長庫克當場把 4 年投資承諾從 5000 億美元加碼到 6000 億美元，更明確表示，部分錢會拿去德儀在猶他州和德州的新廠做 iPhone 的「關鍵基礎晶片」。

德儀專門生產類比和 MCU 晶片，這是一種在手機、汽車、家電各種電子產品上都需要的基本零件。「只要是插電、有電池的東西，裡面大概都有超過一顆德儀晶片，」德儀技術製造副總 Mohammad Yunus 說。

不過，在德儀宣布投資計畫一個月後，股價就因為財報不佳、關稅擔憂暴跌 13%。

更慘的是，德儀市占率一直在掉。2020 年晶片荒時跟不上需求，在類比晶片市場的占有率從 19.8% 高點跌到去年的 14.7%。

不過 UBS 分析師 Timothy Arcuri 認為，德儀反而是「關稅受益者」，美國廠可以打擊台灣對手的價格優勢。

德儀這次大手筆包括德州 Sherman 蓋 4 座廠、德州 Richardson 1 座、猶他州 Lehi 2 座，完工後產能會是現在的 5 倍。新廠都用 12 吋晶圓，比 8 吋晶圓的成本大幅降低。

德儀目前 75% 資本支出在美國，同時也在德國、日本、中國設廠。這次獲得 16 億美元晶片法案補助，還有川普法案 35% 投資稅收抵免。