600億押注美國製造 分析師：德儀反而是關稅受益者
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周五 (22 日) 報導，德州儀器 (TXN-US)7 月宣布 600 億美元建廠計畫，賭美國企業願意採購在本土製造的晶片，8 月蘋果(AAPL-US) 就響應了。
當時，美國總統川普宣布對未在美國生產晶片的公司課徵 100% 關稅，蘋果執行長庫克當場把 4 年投資承諾從 5000 億美元加碼到 6000 億美元，更明確表示，部分錢會拿去德儀在猶他州和德州的新廠做 iPhone 的「關鍵基礎晶片」。
德儀專門生產類比和 MCU 晶片，這是一種在手機、汽車、家電各種電子產品上都需要的基本零件。「只要是插電、有電池的東西，裡面大概都有超過一顆德儀晶片，」德儀技術製造副總 Mohammad Yunus 說。
不過，在德儀宣布投資計畫一個月後，股價就因為財報不佳、關稅擔憂暴跌 13%。
更慘的是，德儀市占率一直在掉。2020 年晶片荒時跟不上需求，在類比晶片市場的占有率從 19.8% 高點跌到去年的 14.7%。
不過 UBS 分析師 Timothy Arcuri 認為，德儀反而是「關稅受益者」，美國廠可以打擊台灣對手的價格優勢。
德儀這次大手筆包括德州 Sherman 蓋 4 座廠、德州 Richardson 1 座、猶他州 Lehi 2 座，完工後產能會是現在的 5 倍。新廠都用 12 吋晶圓，比 8 吋晶圓的成本大幅降低。
位於德州 Sherman 的首座新廠今年底開始生產，客戶包括輝達 (NVDA-US)、福特汽車(F-US)、美敦力(MDT-US) 和 SpaceX。
德儀目前 75% 資本支出在美國，同時也在德國、日本、中國設廠。這次獲得 16 億美元晶片法案補助，還有川普法案 35% 投資稅收抵免。
「他們在賭能重新奪回市占率，需求會強勁回升，」Arcuri 說，「（但）如果搶不回市占率，很難說蓋這麼多廠是對的。」
