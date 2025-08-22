鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-22 18:20

美國汽車租賃商赫茲 (Hertz)(HTZ-US) 周三 (20 日) 宣布與亞馬遜(AMZN-US) 旗下新興汽車平台 Amazon Autos 展開合作，將透過該平台銷售數千輛中古車，進一步拓展其零售業務，並提升獲利能力。

亞馬遜與赫茲合作賣車進軍汽車行業 受害與受益廠商有誰？（圖：Shutterstock）

根據雙方合作協議，消費者可透過亞馬遜汽車平台線上瀏覽赫茲提供的中古車款，並能線上完成簽署電子文件等購車程序，之後再前往赫茲實體門市取車。此項服務首先在達拉斯、休士頓、洛杉磯與西雅圖四大城市周邊 75 英里範圍內推出，自周三起開放瀏覽，未來計畫擴展至全美 45 個地點。

此次合作不僅為赫茲提升品牌能見度，也為其每年銷售數十萬輛中古車的業務注入新的成長動能。對亞馬遜而言，這也是其汽車業務的重要擴展，自去年 12 月與現代合作推出數位展廳跟比價服務以來，該平台先前僅提供新車資訊，本月稍早才在洛杉磯首度販售經認證的中車。如今，赫茲成為該平台首家車隊經銷商，將提供包括福特、豐田、雪佛蘭與日產在內的多個熱門品牌的中古車。

這項跨界合作標誌著傳統租車業者與電商平台的創新融合，也顯示汽車銷售市場正加速數位化與多元化發展。

不過，《巴隆周刊 (Barron"s)》報導指出，亞馬遜進入任何一個新行業都會讓該行業投資者感到有些緊張。亞馬遜已經或者說試圖顛覆了零售、工業分銷、物流、雜貨、科技、網路以及其他一些領域，如今則正擴展到汽車銷售領域，這也為汽車類股帶來了一些波動。

目前來看，亞馬遜的策略似乎不會讓那些尋找庫存的中古車經銷商面臨更多競爭。對於希望將庫存發佈到線上來接觸更多買家的汽車賣家來說，這只是另一個潛在的銷售管道。

Amazon Autos 則成為了像 Cars.com 這樣的線上平台的新競爭對手，許多購車者通常會在這些平台上開始搜尋他們的下一輛車。

不過，汽車經銷商 Carvana 的情況有些不同，它的庫存來自赫茲。