鉅亨網編輯林羿君 2025-08-22 13:00

OpenAI 表示，預計在幾個月內於印度首都新德里設立辦公室，正式進軍這個關鍵的成長市場，目前已開始招募人才，擴充當地團隊。

OpenAI宣布進駐印度 將設首個辦公室、擴大招募團隊。(圖:shutterstock)

目前，OpenAI 在印度僅有一名員工——Pragya Misra，她在去年加入公司後，負責領導該國的公共政策與合作關係。更多的當地員工與更大的實體存在，將有助於 OpenAI 加強與印度政府、企業及開發者的合作。

OpenAI 已承諾與印度聯邦政府合作，共同推動價值 12 億美元的「IndiaAI Mission」，以建立符合當地需求的大型與小型語言模型。

這項擴張也凸顯了 OpenAI 致力於在這項快速變化的技術領域中，協助塑造早期監管框架的努力。作為全球人口最多的國家，印度對國際科技公司而言是龐大的機遇，但同時也是一個有時難以駕馭的市場。

印度是 ChatGPT 用戶數量第二大的市場，該公司本週推出一項低於 5 美元的更實惠月費方案，以吸引客戶。它同時也提供基本的免費方案與其他高階付費訂閱服務。