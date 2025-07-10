鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為38.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.15元上修至-1.08元，其中最高估值-0.83元，最低估值-2.11元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.83(-0.83)
|-0.39
|0.52
|-0.38
|最低值
|-2.11(-2.11)
|-2.29
|-1.03
|-0.82
|平均值
|-1.13(-1.15)
|-0.93
|-0.4
|-0.55
|中位數
|-1.08(-1.15)
|-0.81
|-0.42
|-0.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.31億
|63.93億
|67.35億
|67.94億
|最低值
|59.99億
|61.09億
|62.35億
|62.96億
|平均值
|60.90億
|62.98億
|65.42億
|65.35億
|中位數
|61.02億
|63.15億
|65.22億
|65.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|-1.30
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
|59.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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