鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.53元上修至3.65元，其中最高估值4.8元，最低估值1.58元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.8(4.8)
|8.11
|9.9
|8.08
|最低值
|1.58(1.58)
|3.02
|3.87
|8.08
|平均值
|3.53(3.52)
|5.24
|6.44
|8.08
|中位數
|3.65(3.53)
|4.97
|6.01
|8.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|234.05億
|283.41億
|345.02億
|303.35億
|最低值
|188.81億
|218.03億
|251.56億
|303.35億
|平均值
|211.98億
|254.47億
|291.71億
|303.35億
|中位數
|211.38億
|253.21億
|287.32億
|303.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
|168.09億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋SE-US的目標價調升至175.5元，幅度約3.24%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為156.00元
- 本週操盤筆記：美4月CPI、美零售業財報、Fed主席鮑爾談話
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為154.06元
下一篇