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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.53元上修至3.65元，其中最高估值4.8元，最低估值1.58元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.8(4.8)8.119.98.08
最低值1.58(1.58)3.023.878.08
平均值3.53(3.52)5.246.448.08
中位數3.65(3.53)4.976.018.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值234.05億283.41億345.02億303.35億
最低值188.81億218.03億251.56億303.35億
平均值211.98億254.47億291.71億303.35億
中位數211.38億253.21億287.32億303.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.39-3.84-2.960.270.77
營業收入43.85億99.60億124.56億130.81億168.09億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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