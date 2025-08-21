search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司TOL-US的目標價調升至150元，幅度約4.9%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)提出目標價估值：中位數由143元上修至150元，調升幅度4.9%。其中最高估值183元，最低估值92元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予托爾兄弟公司評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀2位。

托爾兄弟公司今(21日)收盤價為131.43元。近5日股價上漲4.9%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股TOL市場預估目標價

托爾兄弟公司131.43-0.57%

