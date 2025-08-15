鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司TOL-US的目標價調升至139元，幅度約3.73%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)提出目標價估值：中位數由134元上修至139元，調升幅度3.73%。其中最高估值183元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予托爾兄弟公司評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。
托爾兄弟公司今(15日)收盤價為131.01元。近5日股價上漲3.73%，標普指數上漲2.03%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
