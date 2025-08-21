從智慧汽車到機器人 光學雷達引爆「第二成長曲線」

鉅亨網新聞中心 2025-08-21 17:20

在人工智慧（AI）時代的浪潮下，光學雷達（LiDAR）作為感知世界的關鍵技術，正迎來爆炸性成長。隨著機器人市場的崛起，光學雷達找到了一個更為廣闊且充滿潛力的新藍海，使其成為繼智慧汽車之後的「第二成長曲線」。

禾賽科技（HSAI）近日公布的 2025 年第二季度財報數據，為這個論點提供了強有力的佐證。

財報顯示，該公司當季淨利潤突破 4,400 萬元 (人民幣，下同)，總營收高達 7.1 億元，年增率超過 50%。更引人注目的是，禾賽在機器人領域的產品交付量達到 48,531 台，同比驚人地成長了 743.6%。

這七倍多的成長不僅凸顯了機器人市場對光學雷達的強勁需求，也點燃了整個供應鏈的熱情，相關股票如特種工程塑膠 PEEK 等在市場上表現搶眼，預示著一個萬億級的新賽道已然開啟。

智慧車領域立足：從「功能件」轉變為「安全標配」

在機器人市場爆發的同時，光學雷達在智慧汽車領域的地位也已基本確立。正如禾賽聯合創辦人兼 CEO 李一帆所言，「光學雷達正在成為智能汽車的安全標配。」

過去一年，光學雷達在汽車市場的滲透率迅速提升。根據蓋世汽車研究院的數據，截至今年 6 月，光學雷達在新能源乘用車中的滲透率已達到 17%，且連續三個月維持在 16% 以上。

從 2022 年的不到 5% 到如今近五分之一的新車搭載光學雷達，這證明了消費者對其「隱形安全氣囊」價值的認可。市場與技術的雙重選擇，讓「多感測器融合」路線最終勝出，徹底宣告「純視覺」路線的失敗，因為後者在處理複雜路況時存在無法克服的安全隱患。

禾賽在汽車領域的表現同樣亮眼。第二季度總交機量達 352,095 台，同比增長 306.9%。其中，ADAS（先進駕駛輔助系統）產品交付量為 303,564 台，增長率高達 275.8%。今年上半年，禾賽光學雷達總交付量已超過 2024 年全年。

除了與小米等車企建立平台級合作，禾賽的半固態光學雷達 ATX 也已獲得豐田汽車旗下合資品牌的量產定點，預計於 2026 年開始交付。這些合作不僅代表著市場份額的擴大，更是一種國際級別的技術認可。

機器人爆發 新一輪成長的巨大潛力

隨著 AI 時代的到來，光學雷達作為 AI 感知物理世界的基礎工具，正成為 ADAS、機器人、數位孿生三大領域的技術核心。特別是在機器人領域，其潛力正在被快速釋放。

目前，光學雷達應用最廣泛的機器人是割草機器人。根據貝哲斯諮詢的數據，2024 年全球機器人割草機市場規模為 20.53 億美元，預計到 2029 年將以 12.11% 的複合年增長率持續成長。而九號公司的預測更為樂觀，估計到 2030 年，割草機器人市場規模將超過 159 億美元。

過去，割草機器人主要依賴 RTK + 視覺 SLAM（即時定位與地圖建構）技術導航，但這類技術在遇到樹木或建築物等遮蔽物時，衛星訊號容易丟失，導致定位失效。光學雷達的加入徹底改變了這一格局，使無邊界割草機器人成為可能。在 2024 年，無邊界割草機器人的市場在歐美地區迅速升溫，其發展階段被比作「2016 年的掃地機器人」，顯示出巨大的市場爆發力。

除了割草機器人，光學雷達的應用正加速擴展至人形機器人和四足機器人。由於這類機器人所處的物理環境更為複雜多變，「光學雷達 + 深度相機」的融合方案已成為主流。

目前，包括宇樹科技、智元在內的國內頂尖機器人企業，均已將 3D 光學雷達作為其人形或四足機器人的關鍵感測器。