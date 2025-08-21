鉅亨網編輯林羿君 2025-08-21 14:32

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新報告指出，北韓在中朝邊境附近悄悄建造並運營一座大型遠程飛彈基地，存放著金正恩最先進的戰略武器，顯示該政權持續推進其核打擊能力。

藏了10年曝光！北韓在中國邊境附近 建造秘密飛彈基地。(圖:取自CSIS社群平台X)

CSIS 周三 (20 日) 發布報告稱，該基地距離中朝邊境約 27.36 公里，位於平安北道新豐市，自 2004 年開始建造，2014 年開始投入運作，並且不斷壯大。北韓為隱藏該基地「煞費苦心」，這是迄今最難辨識的一處設施。

‌



根據曝光的衛星圖像，其規模相當於紐約甘迺迪國際機場，可能駐紮著一個旅級規模的部隊，配備 6 至 9 枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈及其機動發射器。

報告指出，「這些飛彈對東亞及美國本土構成潛在的核威脅。」

南韓國防部表示，正密切監視北韓的核子活動和飛彈活動，但沒有透露更多細節。

新披露的飛彈基地凸顯了政權不斷升級的核威脅和戰略意圖。它彰顯了一個嚴峻的現實：北韓的核武庫可能比普遍認為的規模更大、分佈更分散、生存能力更強。

其地理位置靠近中國邊境，更進一步保護其免受攻擊，並使華盛頓與北京的地緣政治風險升高。隨著建設持續進行，以及北韓因在俄羅斯的實戰經驗而更加膽大，此一發現顯示金正恩的核野心不僅正在擴張，且愈來愈難以遏制。

這項揭露出現在金正恩呼籲「迅速擴張」國家核武計畫的數天後，恰逢美國與南韓展開聯合軍演，而平壤視之為戰爭前奏，使得緊張局勢進一步升高。

美國總統川普在第一任期內曾 3 度與金正恩面對面會晤，但這些會晤未能說服金正恩限制其核武計畫的發展。此後，北韓拒絕再與美國對話，並成為俄羅斯總統普丁的重要盟友，支持其對烏克蘭的戰爭。

金正恩本週稍早表示，捍衛國家安全的唯一方式是讓敵人「畏懼」北韓，並強調北韓的能力將透過「實際行動」來展現。