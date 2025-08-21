鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為94.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.18元，其中最高估值2.7元，最低估值1.67元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.7(3)
|3.41
|4.13
|最低值
|1.67(1.67)
|2.43
|3.7
|平均值
|2.16(2.2)
|2.86
|3.91
|中位數
|2.18(2.21)
|2.89
|3.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|150.30億
|160.00億
|164.05億
|最低值
|139.36億
|143.17億
|163.85億
|平均值
|147.47億
|153.80億
|163.95億
|中位數
|147.91億
|153.81億
|163.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.91
|6.64
|2.81
|1.09
|-3.15
|營業收入
|162.51億
|177.38億
|158.76億
|155.59億
|143.26億
詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
