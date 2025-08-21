search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.18元，其中最高估值2.7元，最低估值1.67元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.7(3)3.414.13
最低值1.67(1.67)2.433.7
平均值2.16(2.2)2.863.91
中位數2.18(2.21)2.893.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值150.30億160.00億164.05億
最低值139.36億143.17億163.85億
平均值147.47億153.80億163.95億
中位數147.91億153.81億163.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.916.642.811.09-3.15
營業收入162.51億177.38億158.76億155.59億143.26億

詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

